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    Артиллеристы ВСУ ударили по жилым кварталам Донецка с позиций у Красногоровки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Артиллеристы ВСУ ударили по жилым кварталам Донецка с позиций у Красногоровки

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    Федеральное агентство новостей

    Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли жилые кварталы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Сотрудники СЦКК зафиксировали обстрел в 18:15 по московскому времени. Огонь велся с позиций ВСУ у населенного пункта Красногоровка. Украинские военные задействовали артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра.

    «Выпущено пять снарядов», — уточнили в представительстве.

    Ранее стало известно, что украинские военные заминировали мост в городе Счастье на севере ДНР. Его хотят взорвать, чтобы замедлить наступление Вооруженных сил РФ.

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