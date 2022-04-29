Артиллеристы ВСУ ударили по жилым кварталам Донецка с позиций у Красногоровки

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Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли жилые кварталы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сотрудники СЦКК зафиксировали обстрел в 18:15 по московскому времени. Огонь велся с позиций ВСУ у населенного пункта Красногоровка. Украинские военные задействовали артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра.
«Выпущено пять снарядов», — уточнили в представительстве.
Ранее стало известно, что украинские военные заминировали мост в городе Счастье на севере ДНР. Его хотят взорвать, чтобы замедлить наступление Вооруженных сил РФ.
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