Артиллеристы ВС РФ за сутки ликвидировали 62 пункта управления ВСУ

Российские военные продолжают успешно наносить удары по военным объектам Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным генерал-майора, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки вывели из строя 62 пункта управления украинской армии. Также были ликвидированы три склада с боеприпасами, 407 районов сосредоточения живой силы и бронетехники ВСУ.
Кроме этого, высокоточными ракетами уничтожены 47 артиллерийских и минометных подразделений Вооруженных сил Украины на своих огневых позициях.