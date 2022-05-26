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Артиллеристы ВС РФ за сутки ликвидировали 62 пункта управления ВСУ

Артиллеристы ВС РФ за сутки ликвидировали 62 пункта управления ВСУ
Федеральное агентство новостей

Российские военные продолжают успешно наносить удары по военным объектам Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным генерал-майора, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки вывели из строя 62 пункта управления украинской армии. Также были ликвидированы три склада с боеприпасами, 407 районов сосредоточения живой силы и бронетехники ВСУ.

Кроме этого, высокоточными ракетами уничтожены 47 артиллерийских и минометных подразделений Вооруженных сил Украины на своих огневых позициях.

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