Артиллеристы ВС РФ за сутки ликвидировали 152 опорных пункта ВСУ

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Российские военные продолжают успешно ликвидировать объекты военной инфраструктуры Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по шести пунктам управления украинской армии. Также Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами, 152 опорных пункта, а также 38 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений.
Всего за прошедшие сутки российские военные ликвидировали около 190 военнослужащих и 43 единицы бронетехники ВСУ, констатировали в пресс-службе министерства.
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