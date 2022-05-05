Артиллеристы ВС РФ за сутки ликвидировали 152 опорных пункта ВСУ

По данным ведомства, артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по шести пунктам управления украинской армии. Также Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами, 152 опорных пункта, а также 38 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений.