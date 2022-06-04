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Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ в Северодонецке

Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ в Северодонецке
Федеральное агентство новостей

Украинские националисты, заблокированные на территории завода «Азот» в Северодонецке, попытались контратаковать позиции Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

Группировка ВСУ попыталась оттеснить союзные силы от промзоны, однако контратака обернулась полным крахом. Российским артиллеристам удалось сорвать планы Вооруженных сил Украины благодаря массированным ударам из реактивных систем залпового огня и минометов. В результате этого подразделения украинской армии понесли потери и были вынуждены отступить.

В настоящий момент союзные войска ВС РФ и НМ ЛНР полностью контролируют жилую застройку Северодонецка.

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