Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ в Северодонецке

Группировка ВСУ попыталась оттеснить союзные силы от промзоны, однако контратака обернулась полным крахом. Российским артиллеристам удалось сорвать планы Вооруженных сил Украины благодаря массированным ударам из реактивных систем залпового огня и минометов. В результате этого подразделения украинской армии понесли потери и были вынуждены отступить.