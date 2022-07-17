Артиллеристы ВС РФ ликвидировали девять украинских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» в ДНР

Кроме этого, подразделения ВС РФ обстреляли огневые позиции ВСУ в 107 районах ДНР, отмечает пресс-служба министерства.

Согласно заявлению ведомства, во время контрбатарейного боя артиллеристы ВС РФ ликвидировали украинский взвод реактивной системы залпового огня. Также российские военные уничтожили девять гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в Донецкой Народной Республики.

Российские войска продолжают успешно наносить удары по военным объектам и позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.