Артиллеристы ВС РФ ликвидировали девять украинских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» в ДНР

Российские войска продолжают успешно наносить удары по военным объектам и позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, во время контрбатарейного боя артиллеристы ВС РФ ликвидировали украинский взвод реактивной системы залпового огня. Также российские военные уничтожили девять гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в Донецкой Народной Республики.
Кроме этого, подразделения ВС РФ обстреляли огневые позиции ВСУ в 107 районах ДНР, отмечает пресс-служба министерства.