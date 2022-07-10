Артиллерист с позывным Молот раскрыл тактику ВСУ по обстрелам Донецка

Артиллерист армии ДНР рассказал нюансы обстрелов Донецка в зависимости от погоды. Подробности он рассказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Военный отметил, что в ясную погоду удары со стороны ВСУ наносятся прицельно, а в пасмурную — хаотично. Также он констатировал, что в пасмурную погоду снижается количество обстрелов из ракетных систем залпового огня. Это свидетельствует о том, что для РЗСО используются данные со спутников.
Напомним, ранее стало известно об обстреле Шахтерского района ДНР, где находились волонтеры. Три человека получили смертельные ранения.