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Артиллерист с позывным Молот раскрыл тактику ВСУ по обстрелам Донецка

Артиллерист с позывным Молот раскрыл тактику ВСУ по обстрелам Донецка
Федеральное агентство новостей

Артиллерист армии ДНР рассказал нюансы обстрелов Донецка в зависимости от погоды. Подробности он рассказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Военный отметил, что в ясную погоду удары со стороны ВСУ наносятся прицельно, а в пасмурную — хаотично. Также он констатировал, что в пасмурную погоду снижается количество обстрелов из ракетных систем залпового огня. Это свидетельствует о том, что для РЗСО используются данные со спутников.

Напомним, ранее стало известно об обстреле Шахтерского района ДНР, где находились волонтеры. Три человека получили смертельные ранения.

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