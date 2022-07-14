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«Артек» примет первое собрание общероссийского движения детей и молодежи

«Артек» примет первое собрание общероссийского движения детей и молодежи
unsplash.com

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании общественно-государственного движения детей и молодежи. Его первое собрание пройдет в «Артеке» 20 июля.

Мероприятие состоится в рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». В ходе первого заседания планируется утвердить устав организации. Также участники мероприятия обсудят перспективы такого движения.

«Детское движение будет доступным каждому ребенку, а значит, массовым, сохранив при этом принцип добровольности. Благодаря движению у детей и молодежи появятся новые возможности, в том числе дети смогут попробовать себя в различных социальных ролях и раскрыть собственный потенциал», — заявили представители Росмолодежи.

Такая инициатива позволит объединить детей и молодежь по всей России. Органы исполнительной и законодательной власти смогут консолидировать свои возможности.

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RusNewsToday24
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