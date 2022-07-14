«Артек» примет первое собрание общероссийского движения детей и молодежи

«Детское движение будет доступным каждому ребенку, а значит, массовым, сохранив при этом принцип добровольности. Благодаря движению у детей и молодежи появятся новые возможности, в том числе дети смогут попробовать себя в различных социальных ролях и раскрыть собственный потенциал», — заявили представители Росмолодежи.