«Артек» примет первое собрание общероссийского движения детей и молодежи

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании общественно-государственного движения детей и молодежи. Его первое собрание пройдет в «Артеке» 20 июля.
Мероприятие состоится в рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». В ходе первого заседания планируется утвердить устав организации. Также участники мероприятия обсудят перспективы такого движения.
«Детское движение будет доступным каждому ребенку, а значит, массовым, сохранив при этом принцип добровольности. Благодаря движению у детей и молодежи появятся новые возможности, в том числе дети смогут попробовать себя в различных социальных ролях и раскрыть собственный потенциал», — заявили представители Росмолодежи.
Такая инициатива позволит объединить детей и молодежь по всей России. Органы исполнительной и законодательной власти смогут консолидировать свои возможности.