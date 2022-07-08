Артамонов: Россия устроила ловушку украинским военным на острове Змеиный

Военнослужащие Вооруженных сил Украины попали в ловушку российской армии на острове Змеиный. Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов.
По его словам, было ожидаемо, что Киев отправит своих военнослужащих на остров после того, как его оставили российские военные. Именно поэтому ВКС РФ нанесли удар по украинским солдатам, которых отправили на Змеиный для установки флага Украины, передает «Украина.ру».
«Было ожидаемо, что ВСУ, чтобы порадовать западных партнеров, водрузили на острове флаг, и потом получили от нас прилет. Получается, что это ловушка, куда украинская армия попала», — сказал Артамонов.
Эксперт отметил, что ВСУ лишилось огромного количества грамотных офицеров, когда ВС РФ нанесли удар по командному пункту всего восточного фронта.