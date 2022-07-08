Артамонов: Россия устроила ловушку украинским военным на острове Змеиный

По его словам, было ожидаемо, что Киев отправит своих военнослужащих на остров после того, как его оставили российские военные. Именно поэтому ВКС РФ нанесли удар по украинским солдатам, которых отправили на Змеиный для установки флага Украины, передает «Украина.ру».