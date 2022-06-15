Артамонов: массированные поставки оружия Украине свидетельствуют об отсутствии здравомыслия у НАТО

Страны НАТО продолжают безрассудную политику по накачке Украины оружием, заявил военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов.
По его словам, Североатлантический альянс с начала специальной военной операции России интенсифицировал поставки вооружений украинской армии, передает «Украина.ру». Он подчеркнул, что это свидетельствует об отсутствии здравомыслия у НАТО, которая компенсирует Киеву уничтожение российской армией центров производства снарядов и баз для ремонта бронетехники.
«Казалось, что из-за этого интенсивность боев должна пойти на убыль, но этого не произошло, потому что пошли массированные поставки со стороны Западной Европы», — отметил Артамонов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах ФРГ продолжить поставки на Украину тяжелого вооружения, передает Argumenti.ru.