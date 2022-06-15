Артамонов: массированные поставки оружия Украине свидетельствуют об отсутствии здравомыслия у НАТО

По его словам, Североатлантический альянс с начала специальной военной операции России интенсифицировал поставки вооружений украинской армии, передает «Украина.ру». Он подчеркнул, что это свидетельствует об отсутствии здравомыслия у НАТО, которая компенсирует Киеву уничтожение российской армией центров производства снарядов и баз для ремонта бронетехники.