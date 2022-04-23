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    Армянского активиста Бадаляна задержали за ложный пост о теракте

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Армянского активиста Бадаляна задержали за ложный пост о теракте

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    pixabay/PD

    Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали
    местного активиста Мику Бадаляна, разместившего ложный пост о теракте и таким
    образом сорвавшего антироссийскую акцию. Блогер и лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»)
    опубликовал соответствующую информацию в своем Telegram-канале.

    Мужчине вменили ложное сообщение о теракте, сообщает
    пресс-служба СК Армении. В ведомстве подчеркнули, что задержание активиста не
    связано со срывом антироссийской акции, организованной у здания посольства РФ в
    Ереване 21 апреля.

    По данным правоохранителей, в посте Бадаляна сообщалось, что
    в Ереване и за его пределами возможны теракты. В настоящий момент в отношении
    задержанного проводятся следственные и судебно-процессуальные мероприятия.

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