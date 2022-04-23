Армянского активиста Бадаляна задержали за ложный пост о теракте

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Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали
местного активиста Мику Бадаляна, разместившего ложный пост о теракте и таким
образом сорвавшего антироссийскую акцию. Блогер и лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»)
опубликовал соответствующую информацию в своем Telegram-канале.
Мужчине вменили ложное сообщение о теракте, сообщает
пресс-служба СК Армении. В ведомстве подчеркнули, что задержание активиста не
связано со срывом антироссийской акции, организованной у здания посольства РФ в
Ереване 21 апреля.
По данным правоохранителей, в посте Бадаляна сообщалось, что
в Ереване и за его пределами возможны теракты. В настоящий момент в отношении
задержанного проводятся следственные и судебно-процессуальные мероприятия.
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