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Армянские спасатели нашли заблудившегося туриста из России на склоне горы Арагац

Армянские спасатели нашли заблудившегося туриста из России на склоне горы Арагац
https://www.pexels.com/

Молодой человек из России пропал в горах Армении. Сотрудники МЧС смогли найти туриста.

Установлено, что 19-летний юноша поднялся на склон Арагац с тремя товарищами, но в какой-то момент потерял их из вида и заблудился. На помощь потерпевшему отправились сотрудники Арагацотнского областного отделения МЧС. Они обнаружили туриста спустя полтора часа после получения тревожного сигнала.

О состоянии молодого человека не сообщается. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.

армения гора турист
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RusNewsToday24
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