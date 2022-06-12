Армянские спасатели нашли заблудившегося туриста из России на склоне горы Арагац

Установлено, что 19-летний юноша поднялся на склон Арагац с тремя товарищами, но в какой-то момент потерял их из вида и заблудился. На помощь потерпевшему отправились сотрудники Арагацотнского областного отделения МЧС. Они обнаружили туриста спустя полтора часа после получения тревожного сигнала.