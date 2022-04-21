Армянские активисты пресекли акцию с флагами Украины и ЕС у стен посольства России в Ереване

«Мы собрались здесь, потому что Украина ведет враждебную политику по отношению к Армении. Вы убежали, оставили свою родину, приехали сюда. Вас Армения приняла, вас никто отсюда не выгоняет, но мы против того, чтобы вы поднимали символы вражеского, нацистского государства», — цитирует организаторов РИА Новости.