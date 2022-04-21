Армянские активисты пресекли акцию с флагами Украины и ЕС у стен посольства России в Ереване

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Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян организовал
антироссийскую акцию у стен посольства РФ в Ереване. Однако ее быстро пресекли
другие активисты.
У стен российской дипмиссии прошли сразу две акции. Участники
одной из групп пришли к зданию с символами Украины и ЕС. Также возле посольства
собрались активисты с флагами Армении, России и непризнанной
Нагорно-Карабахской республики.
«Мы собрались здесь, потому что Украина ведет враждебную политику по отношению к Армении. Вы убежали, оставили свою родину, приехали сюда. Вас Армения приняла, вас никто отсюда не выгоняет, но мы против того, чтобы вы поднимали символы вражеского, нацистского государства», — цитирует организаторов РИА Новости.
Дальнейшая демонстрация украинских символов в Армении будет
воспринята как личное оскорбление каждого армянина, отметил один из
организаторов пророссийской акции Мик Бадалян. Впоследствии активисты с
российскими флагами покинули территорию посольства.