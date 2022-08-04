Армия ЦАР провела антитеррористическую операцию в префектуре Уам

Подразделения армии Центральноафриканской Республики (FACA) обеспечили безопасность в префектуре на северо-западе страны. О проведенной операции сообщило издание Lengo Songo.
Ранее из-за активности бандформирований, состоящих из чадских наемников, проживающие в районе Уам граждане были вынуждены покинуть свои дома.
С целью изменить ситуацию военные начали масштабную операцию в префектуре, чтобы защитить население. В результате антитеррористических мероприятий боевики были ликвидированы или разбежались, а в регионе обеспечен должный уровень безопасности.
Правительственные силы ЦАР добились больших успехов в борьбе с радикальными группировками. Это стало возможным благодаря подготовке отрядов FACA российскими инструкторами, которых на Западе принято считать сотрудниками «ЧВК Вагнера».
В настоящий момент правительство Банги планирует расширить сотрудничество с российскими специалистами. Центральноафриканские власти оповестили ООН о планах увеличить число инструкторов из России на 3 тысячи человек.