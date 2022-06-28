Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft за 22 миллиарда долларов

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Вооруженные силы США завершили интенсивные испытания новых многофункциональных очков компании Microsoft. Солдаты 70-й армии в течение трех недель носили очки, разыгрывая три 72-часовых сценария, включая движение к противнику, атаку и оборону.

По результатам отчета об испытаниях, который будет опубликован в сентябре, станет понятно, одобрит ли Конгресс США следующий цикл испытаний стоимостью 424,2 миллиона долларов, а также начнутся ли закупки устройства, на которое планируется потратить еще 21,9 миллиарда долларов. Надо отметить в эти 22 миллиарда включена не только стоимость самих очков, но и запасные части, а также услуги техподдержки в течение 10 лет.

Очки представляют из себя «головной дисплей» по типу того, что используется летчиками-истребителями. С технической точки зрения это сильно модифицированная версия очков HoloLens. На экран устройства, который всегда перед глазами солдата, выводится карта местности, указания командиров и другие данные (например, изображение тепловизора).