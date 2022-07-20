Армия США хочет опробовать футуристичный электромобиль Canoo для военных целей

Американский стартап Canoo, который собирается выйти на рынок электромобилей со своими весьма необычными моделями, рассказал о том, что поставит одну машину для Армии США.





Армии она нужна для оценки. Военные хотят оценить, как её можно использовать в военных операциях, перевозке войск и многом другом.

Это еще одна возможность доказать жизнеспособность нашей запатентованной технологии, которую можно настраивать и адаптировать для различных вариантов использования и особых сред

В данном случае производитель имеет в виду возможности его платформы, которые позволяют ощутимо изменить автомобиль, преобразовав его под определённые нужды. К примеру, год назад компания уже показала пикап, а недавно стало известно, что Canoo LV стал официальным электромобилем лунной миссии NASA.