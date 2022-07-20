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Армия США хочет опробовать футуристичный электромобиль Canoo для военных целей

Армия США хочет опробовать футуристичный электромобиль Canoo для военных целей

Американский стартап Canoo, который собирается выйти на рынок электромобилей со своими весьма необычными моделями, рассказал о том, что поставит одну машину для Армии США. 


Армии она нужна для оценки. Военные хотят оценить, как её можно использовать в военных операциях, перевозке войск и многом другом.  

Это еще одна возможность доказать жизнеспособность нашей запатентованной технологии, которую можно настраивать и адаптировать для различных вариантов использования и особых сред 

В данном случае производитель имеет в виду возможности его платформы, которые позволяют ощутимо изменить автомобиль, преобразовав его под определённые нужды. К примеру, год назад компания уже показала пикап, а недавно стало известно, что Canoo LV стал официальным электромобилем лунной миссии NASA.

авто электротранспорт
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RusNewsToday24
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