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Армия России в качестве трофея получила установку HIMARS — военкоры

Армия России в качестве трофея получила установку HIMARS — военкоры
U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные заполучили одну из американских РЗСО HIMARS, поставляемых США на Украину. О событии со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Пока неизвестно, каким способом установка попала в распоряжение союзной армии — была ли она захвачена или продана самими украинскими военными.

Военкоры сообщили, что трофей представляет большую ценность, поскольку специалисты детально смогут изучить не только особенности системы, но и разработать эффективные меры противодействия им.

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RusNewsToday24
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