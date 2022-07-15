Армия России в качестве трофея получила установку HIMARS — военкоры

Российские военные заполучили одну из американских РЗСО HIMARS, поставляемых США на Украину. О событии со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»
Пока неизвестно, каким способом установка попала в распоряжение союзной армии — была ли она захвачена или продана самими украинскими военными.
Военкоры сообщили, что трофей представляет большую ценность, поскольку специалисты детально смогут изучить не только особенности системы, но и разработать эффективные меры противодействия им.