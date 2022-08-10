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Армия Мали получила от России боевую авиатехнику

Армия Мали получила от России боевую авиатехнику
Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Мали получила от России несколько военных самолетов и вертолетов. Церемония передачи техники прошла в Бамако под руководством главы африканского государства Ассими Гоита.

Как сообщает РИА Новости, РФ передала малийской армии истребители типа L-39 и Су-25, боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295. Технику поставили в рамках соглашения о военном сотрудничестве.

wikipedia.org / bomberpilot / CC BY-SA 2.0
wikipedia.org / bomberpilot / CC BY-SA 2.0

Церемонию посетили посол России в Мали Игорь Громыко и министр обороны республики Садио Камара, который назвал мероприятие историческим.

«Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», — заявил он.

РФ и Мали поддерживают дружественные отношения с 2019 года. За этот период Россия также оказала партнеру поддержку в обучении местной армии. Именно благодаря помощи отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», малийские ВЧС провели серию успешных контртеррористических операций и вернули стабильность в государство.

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