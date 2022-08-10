Армия Мали получила от России боевую авиатехнику

РФ и Мали поддерживают дружественные отношения с 2019 года. За этот период Россия также оказала партнеру поддержку в обучении местной армии. Именно благодаря помощи отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», малийские ВЧС провели серию успешных контртеррористических операций и вернули стабильность в государство.