«Армия дронов» Украины против российских «Торов»: Хатылев оценил новую тактику ВСУ

«Вы же понимаете, нами завоевано превосходство в воздухе. То есть ВСУ не могут использовать авиацию для разведки, уточнений и так далее. Поэтому появляются дроны. У нас есть разведывательные полки на самолетах Су-24МР, Су-34МР, Су-25МР. Это специальная разведывательная аппаратура, выполняющая разведывательные полеты, ведущая наблюдение на средних, малых высотках. У Украины этого нет. Ей придется применять только дроны», — пояснил наш собеседник.