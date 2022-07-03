«Армия дронов» Украины против российских «Торов»: Хатылев оценил новую тактику ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника «Стриж» на подлете к Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт, передает РИА Новости. Офицер-ракетчик Сергей Хатылев рассказал в беседе с «Народными Новостями», как Россия будет бороться с «армией беспилотников», которую задумал создать Киев.
Благодаря грамотным действиям российских военных, украинские дроны советского производства «Стриж» были сбиты на подлете, поэтому жертв удалось избежать, прокомментировал Старовойт. Стоит отметить, что 1 июля Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объявила о старте программы по массовой закупке и обучению операторов беспилотников. Как отметили в ведомстве, цель инициативы — сократить потери личного состава, создав «армию дронов».
«Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов», — сказано в сообщении Госспецсвязи.
Киев понимает, что ему необходимо менять тактику, поскольку число профессиональных военных стремительно сокращается, напомнил бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. По его словам, Генштаб ВСУ осознает: РФ завоевала полное превосходство в воздухе, поэтому работа украинской авиации практически невозможна.
«Вы же понимаете, нами завоевано превосходство в воздухе. То есть ВСУ не могут использовать авиацию для разведки, уточнений и так далее. Поэтому появляются дроны. У нас есть разведывательные полки на самолетах Су-24МР, Су-34МР, Су-25МР. Это специальная разведывательная аппаратура, выполняющая разведывательные полеты, ведущая наблюдение на средних, малых высотках. У Украины этого нет. Ей придется применять только дроны», — пояснил наш собеседник.
Управлять дронами может и школьник, который более или менее знаком с компьютером и играми, продолжил специалист. Однако, подчеркнул он, для эффективного управления БПЛА требуется штурманское образование, авиационные понятия. Например, необходимо знать, как выполнять продольные ускорения, учитывать моменты тяги и прочие.
Впрочем, кто бы ни управлял дронами ВСУ, российские военные умеют с ними бороться, применяя разнообразные противовоздушные системы.
«Один, два дрона — цели для «Тора», «Бука» и других ЗРК. С точки зрения борьбы с беспилотниками, применяется и авиация. Особенно, если брать большие БПЛА, например, американские Global Hawk», — констатировал военный эксперт, добавив, что это непростая цель, поскольку ее могут сопровождать американские системы РЭБ, самолеты-штурмовики P-8 Poseidon и прочие средства разведки США.
Понятно, что создать сплошную линию разведки по всей линии фронта для борьбы с беспилотниками практически невозможно, отметил офицер-ракетчик. Он подчеркнул, что для этого используется тактика точечного прикрытия особо важных объектов.
«Можно защищать конкретные объекты, а создать сплошную полосу — очень сложно. Придется вести детальную разведку, своевременно обнаруживать. Учитывая, что тот же Bayraktar может нести ракеты, бомбы и химические вещества, он способен нанести ущерб, особенно работая точечно», — объяснил собеседник НН.
Детализируя тактику точечного прикрытия России, Сергей Хатылев добавил, что речь идет о защите командных пунктов, комплексов ПВО С-400, ОТРК «Искандер». Если говорить о борьбе с беспилотниками в районе населенных пунктов, таких как Славянск, вероятно, последует эпизодическое применение для сокращения числа угроз.
Ранее сенатор Андрей Клишас призвал жестко ответить на украинскую агрессию в Белгородской и Курской областях.