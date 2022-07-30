Армия ДНР взяла Новолуганское под полный контроль: эксклюзивные кадры из освобожденного поселка

Поселок Новолуганское оставался последним опорным пунктом украинской армии на берегу водохранилища Углегорской ТЭС, но недавно он был занят штурмовыми отрядами 3-й гвардейской бригады армии ДНР, а к сегодняшнему дню он полностью освобожден. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и сделал эксклюзивные кадры.
За время боев поселок существенно пострадал, но многие многоэтажные здания остались целыми, лишившись только окон, поэтому есть все основания надеяться, что к холодам можно будет восстановить большую часть жилья.
Кроме того, в данный момент в поселке нет электричества и водоснабжения, поэтому военные и местные власти в первую очередь доставляют туда бензин для генераторов, а также питьевую воду. Ранее люди набирали воду в водохранилище для бытовых нужд, но пить ее без отчистки, конечно же, было нельзя.
Местные жители рассказали военкору НН, что украинская артиллерия обстреливала поселок еще до входа туда армии ДНР, вероятнее всего, били с противоположного берега водохранилища, не разобравшись где свои, а где чужие.
Сейчас же, после взятия Новолуганского, весь берег водохранилища под контролем союзных войск. Однако еще одной проблемой для жителей стали разбросанные по всей территории поселка противопехотные мины и заминированные объекты.
Дело в том, что украинская армия напоследок минировала все, что могла. Поэтому теперь перед саперам ДНР предстоит большая работа.
При этом, солдаты и администрация уже начала вывоз из Новолуганского стариков и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Несмотря на это, украинская артиллерия продолжает наносить удары по северной окраине поселка, за которой теперь проходит линия фронта.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния.
Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.