Армия ДНР взяла Новолуганское под полный контроль: эксклюзивные кадры из освобожденного поселка

Кроме того, в данный момент в поселке нет электричества и водоснабжения, поэтому военные и местные власти в первую очередь доставляют туда бензин для генераторов, а также питьевую воду. Ранее люди набирали воду в водохранилище для бытовых нужд, но пить ее без отчистки, конечно же, было нельзя.