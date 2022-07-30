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Армия ДНР взяла Новолуганское под полный контроль: эксклюзивные кадры из освобожденного поселка

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Поселок Новолуганское оставался последним опорным пунктом украинской армии на берегу водохранилища Углегорской ТЭС, но недавно он был занят штурмовыми отрядами 3-й гвардейской бригады армии ДНР, а к сегодняшнему дню он полностью освобожден. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и сделал эксклюзивные кадры.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

За время боев поселок существенно пострадал, но многие многоэтажные здания остались целыми, лишившись только окон, поэтому есть все основания надеяться, что к холодам можно будет восстановить большую часть жилья.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Кроме того, в данный момент в поселке нет электричества и водоснабжения, поэтому военные и местные власти в первую очередь доставляют туда бензин для генераторов, а также питьевую воду. Ранее люди набирали воду в водохранилище для бытовых нужд, но пить ее без отчистки, конечно же, было нельзя.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Местные жители рассказали военкору НН, что украинская артиллерия обстреливала поселок еще до входа туда армии ДНР, вероятнее всего, били с противоположного берега водохранилища, не разобравшись где свои, а где чужие.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Сейчас же, после взятия Новолуганского, весь берег водохранилища под контролем союзных войск. Однако еще одной проблемой для жителей стали разбросанные по всей территории поселка противопехотные мины и заминированные объекты.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Дело в том, что украинская армия напоследок минировала все, что могла. Поэтому теперь перед саперам ДНР предстоит большая работа.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

При этом, солдаты и администрация уже начала вывоз из Новолуганского стариков и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Несмотря на это, украинская артиллерия продолжает наносить удары по северной окраине поселка, за которой теперь проходит линия фронта.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань 
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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