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Армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот Карабахского хребта

Армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот Карабахского хребта
Офис президента Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана заняли несколько высот вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта, заявила пресс-служба азербайджанского минобороны.

По информации ведомства, армянские военные нарушили перемирие, совершив диверсию против «частей азербайджанской армии» в зоне, где миротворческий контингент ВС РФ. В результате провокации умер один азербайджанский военный. В ответ на это армия взяла под контроль несколько высот и подвергла обстрелу огневые позиции противника. 

«В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Азербайджанская сторона добавила, что войска уничтожили живую силу и несколько гаубиц Д-30 вместе с техникой и боеприпасами. 

Азербайджан армения карабах
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