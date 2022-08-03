Армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот Карабахского хребта

По информации ведомства, армянские военные нарушили перемирие, совершив диверсию против «частей азербайджанской армии» в зоне, где миротворческий контингент ВС РФ. В результате провокации умер один азербайджанский военный. В ответ на это армия взяла под контроль несколько высот и подвергла обстрелу огневые позиции противника.