Армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот Карабахского хребта

Вооруженные силы Азербайджана заняли несколько высот вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта, заявила пресс-служба азербайджанского минобороны.
По информации ведомства, армянские военные нарушили перемирие, совершив диверсию против «частей азербайджанской армии» в зоне, где миротворческий контингент ВС РФ. В результате провокации умер один азербайджанский военный. В ответ на это армия взяла под контроль несколько высот и подвергла обстрелу огневые позиции противника.
«В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Азербайджанская сторона добавила, что войска уничтожили живую силу и несколько гаубиц Д-30 вместе с техникой и боеприпасами.