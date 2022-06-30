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«Армагеддон» на рынке золота может стать эффективным ответом России Западу

«Армагеддон» на рынке золота может стать эффективным ответом России Западу
pxhere.com/PD

Если Россия направит треть своего профицита счета текущих операций за 2022 год в золото, это вызовет хаос на валютных рынках западных стран, пишет Telegram-канал Spydell_finance.

По мнению экспертов, именно воздействие на рынок золота даст Москве возможность нанести наиболее эффективный удар по устойчивости мировой финансовой системы в условиях тотальной войны. Газ для этого тоже подходит, но его влияние ограничивается лишь энергетическим кризисом и скажется только на европейской экономике.

Россия же может создать избыточный спрос на золото, который выведет из относительного равновесия рынок драгоценных металлов, что, в свою очередь, повлечет неразбериху на финансовых рынках. Это приведет к фатальным последствиям в существующей конфигурации кризиса, цитирует канал ИА REX

Сейчас между мировыми центробанками есть негласная договоренность о недопущении подрыва доверия к фиатным валютам. Для этого формируется избыточный спрос на золото.

Между тем США ввели запрет на импорт российского золота. Ввоз драгоценного металла из России теперь может быть произведен лишь в установленных законом случаях, пишет URA.RU.

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