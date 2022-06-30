«Армагеддон» на рынке золота может стать эффективным ответом России Западу

По мнению экспертов, именно воздействие на рынок золота даст Москве возможность нанести наиболее эффективный удар по устойчивости мировой финансовой системы в условиях тотальной войны. Газ для этого тоже подходит, но его влияние ограничивается лишь энергетическим кризисом и скажется только на европейской экономике.