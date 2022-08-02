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Аркадий Кудряшов рассказал о скромном райдере Шатунова на гастролях

Аркадий Кудряшов рассказал о скромном райдере Шатунова на гастролях
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Музыкальный продюсер певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о требованиях артиста во время гастролей.

По словам Кудряшова, исполнитель хита «Седая ночь» не требовал чего-то особенного перед своими концертами. Он отметил, что скромностью отличался не только гардероб Шатунова, но и его райдер.

 «В райдере у нас не было никаких особых условий. Чай, кофе, бутерброды, минеральная вода», — сказал продюсер в беседе с «Аргументами и фактами».

Напомним, Шатунов ушел из жизни 23 июня после обширного инфаркта. Несмотря на то, что звезду доставили в больницу, спасти его уже не удалось.

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RusNewsToday24
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