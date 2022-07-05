Аркадий Кудряшов назвал представителя Юрия Шатунова самозванцем

Продюсер Аркадий Кудряшов назвал мошенником и самозванцем Александра Герасимова, представившегося концертным директором вокалиста Юрия Шатунова. Он заявил, что многие журналисты, рвущиеся за сенсацией, не проверяют полученную информацию.
Кудряшов призвал по всем вопросам обращаться к нему, чтоб предотвратить появление недостоверной информации о скончавшемся артисте. Он признался, что не знает, кто такой Герасимов.
«Первый раз слышу. Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю», — заяивл он в интервью для Пятого канала.
Исполнитель хита «Розовый вечер» скончался в ночь на 23 июня в карете скорой помощи по дороге в больницу. Врачи диагностировали у него обширный инфаркт.