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Аркадий Кудряшов назвал представителя Юрия Шатунова самозванцем

Аркадий Кудряшов назвал представителя Юрия Шатунова самозванцем
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Продюсер Аркадий Кудряшов назвал мошенником и самозванцем Александра Герасимова, представившегося концертным директором вокалиста Юрия Шатунова. Он заявил, что многие журналисты, рвущиеся за сенсацией, не проверяют полученную информацию. 

Кудряшов призвал по всем вопросам обращаться к нему, чтоб предотвратить появление недостоверной информации о скончавшемся артисте. Он признался, что не знает, кто такой Герасимов.

«Первый раз слышу. Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю», — заяивл он в интервью для Пятого канала

Исполнитель хита «Розовый вечер» скончался в ночь на 23 июня в карете скорой помощи по дороге в больницу. Врачи диагностировали у него обширный инфаркт. 

герасимов кудряшов шатунов
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