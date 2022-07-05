Новости0

Археологи Трнавского Управления памятников нашли в Словаки топор бронзового века

Археологи Трнавского Управления памятников нашли в Словаки топор бронзового века
pxhere.com

Древний металлический артефакт обнаружили исследователи из Трнавского Управления памятников Словацкой Республики на западе страны.

Топор, который нашли ученые во время раскопок, имеет трапециевидную форму. Его длина составляет 9,5 сантиметра.

По словам экспертов, инструмент относится к топорам саксонского типа. Отмечается, что форма изделия настолько древняя, что первые образцы, которые удалось обнаружить, изготавливали из меди, передает Planet Today.

Подобные топоры находили как в составе кладов, так и поодиночке. На территории юго-западных областей современной Словакии они были распространены вплоть до 1750 года до нашей эры.

археология словакия топор
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.