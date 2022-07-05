Археологи Трнавского Управления памятников нашли в Словаки топор бронзового века

Древний металлический артефакт обнаружили исследователи из Трнавского Управления памятников Словацкой Республики на западе страны.
Топор, который нашли ученые во время раскопок, имеет трапециевидную форму. Его длина составляет 9,5 сантиметра.
По словам экспертов, инструмент относится к топорам саксонского типа. Отмечается, что форма изделия настолько древняя, что первые образцы, которые удалось обнаружить, изготавливали из меди, передает Planet Today.
Подобные топоры находили как в составе кладов, так и поодиночке. На территории юго-западных областей современной Словакии они были распространены вплоть до 1750 года до нашей эры.