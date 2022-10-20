Археологи нашли захоронение жрицы культа Афродиты в древнем городе на юге России

«Он был обнаружен в нижней части груди женщины. С обратной стороны имеется скоба, через которую можно было продеть шнурок и носить медальон как подвеску. Похоже, именно так медальон носила женщина, но этот вопрос еще изучается», — рассказала старший научный сотрудник экспедиции Мария Чашук.