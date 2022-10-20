Археологи нашли захоронение жрицы культа Афродиты в древнем городе на юге России

Археологи обнаружили могилу жрицы культа Афродиты в Фанагории — древнем городе на побережье Таманского полуострова на юге России.
Захоронение возрастом почти 2 тыс. лет нашли исследователи Николай Сударев и Михаил Трейстер в рамках летнего сезона 2022 года археологической экспедиции «Фанагория». Рядом с останками находился серебряный медальон с изображением богини и знаков зодиака.
«Он был обнаружен в нижней части груди женщины. С обратной стороны имеется скоба, через которую можно было продеть шнурок и носить медальон как подвеску. Похоже, именно так медальон носила женщина, но этот вопрос еще изучается», — рассказала старший научный сотрудник экспедиции Мария Чашук.
Кроме того, на жрице были серебряные серьги с подвесками в виде голубей, а также перстни с плохо сохранившимися изображениями. Среди погребального инвентаря эксперты выделили красноглиняный кувшин с витой ручкой, железные ножницы и бронзовое зеркало, пишет Planet Today.