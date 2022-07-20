Археологи из Университета Кадиса обнаружили древние цеха по производству гарума в Португалии

Цеха по производству гарума были обнаружены археологами их Университета Кадиса при раскопках древнеримского города Бальса, который находится на территории современной Португалии.
Предприятие по изготовлению популярного в древности рыбного соуса относится к I-II векам нашей эры. Помимо гарума на производстве имелись и другие виды продуктов, полюбившиеся римлянам, передает Planet Today со ссылкой на портал Arkeonews.
Чтобы обнаружить древние постройки, ученым пришлось использовать геомагнитометр и томограф для сопоставления показаний, полученных с георадара годами ранее. Исследователи сообщили, что производственные цеха располагались недалеко от древнеримской виллы, где могли проживать собственники предприятия.
Ученые сделали вывод, что вилла была заброшена с IV века нашей эры, но производство гарума продолжалось минимум сотни лет. К такому заключению археологи пришли благодаря найденным фрагментам керамических изделий.