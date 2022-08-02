Археолог Корнфельд рассказал, что во время учений израильские военные нашли женский монастырь

Израильские военные обнаружили руины древнего женского монастыря во время тренировок на полигоне. Руководитель раскопок Исси Корнфельд рассказал о судьбе строений.
По словам археолога, монастырь был основан в центральном районе Израиля около 1,5 тыс. лет назад. Он просуществовал до прихода мусульман на эти земли, а затем пришел в запустение.
«В исламский период монастыри постепенно приходили в упадок. Монастырь Хорбат Хани был заброшен в конце VIII века», — цитирует ученого Planet Today.
Впервые руины были обнаружены в 2002 году во время инженерных работ израильской армии. Тогда эксперты не смогли провести полномасштабные работы, а здание засыпали землей.
Однако спустя 20 лет из-за взрыва во время учений монастырские постройки стали виднеться из-под земли. Власти приняли решение возобновить исследование памятника.