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Археолог Корнфельд рассказал, что во время учений израильские военные нашли женский монастырь

Археолог Корнфельд рассказал, что во время учений израильские военные нашли женский монастырь

Израильские военные обнаружили руины древнего женского монастыря во время тренировок на полигоне. Руководитель раскопок Исси Корнфельд рассказал о судьбе строений.

По словам археолога, монастырь был основан в центральном районе Израиля около 1,5 тыс. лет назад. Он просуществовал до прихода мусульман на эти земли, а затем пришел в запустение.

«В исламский период монастыри постепенно приходили в упадок. Монастырь Хорбат Хани был заброшен в конце VIII века», — цитирует ученого Planet Today.

Впервые руины были обнаружены в 2002 году во время инженерных работ израильской армии. Тогда эксперты не смогли провести полномасштабные работы, а здание засыпали землей.

Однако спустя 20 лет из-за взрыва во время учений монастырские постройки стали виднеться из-под земли. Власти приняли решение возобновить исследование памятника.

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