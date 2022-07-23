Аргентина ограничила продажу долларов трейдерам криптовалют

Центральный банк Аргентины (BCRA) ограничил криптовалютным трейдерам доступ к единому рынку обмена валюты и возможность покупки долларов США по официальному курсу.





Запрет распространяется на всех, кто приобрёл биткойн или другие цифровые активы с использованием аргентинского песо за последние 90 дней. Инициатива направлена на борьбу с оттоком капитала из страны с помощью криптовалют и доллара США.

Таким образом правительство Аргентины пытается ужесточить валютный контроль и повысить процентную ставку для контроля инфляции. По данным BCRA на июнь 2022 года, годовая инфляция в стране составила 64% — один из самых высоких показателей в мире.

В начале июля неожиданная отставка министра экономики Аргентины Мартина Гусмана вызвала ажиотажный спрос на стейблкоины на местных биткойн-биржах. Местный регулятор пытается сбить ажиотаж, запретив местным кредитным организациям предлагать клиентам связанные с цифровыми активами услуги.