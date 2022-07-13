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Арестович заявил об ударе ВСУ по Луганску с применением РСЗО HIMARS

Арестович заявил об ударе ВСУ по Луганску с применением РСЗО HIMARS
prt scr youtube.com/Апостроф TV

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что удар по Луганску был произведен ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Политика страны».

По словам Арестовича, украинские националисты для удара использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО уничтожили пять баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами в ЛНР и Херсонской области. Также были сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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