Арестович заявил об ударе ВСУ по Луганску с применением РСЗО HIMARS

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО уничтожили пять баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами в ЛНР и Херсонской области. Также были сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».