Арестович заявил о «золотом оружейном дожде», пролившемся на Украину

«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему», — сказал Арестович в одном из интервью.