Арестович заявил о «золотом оружейном дожде», пролившемся на Украину

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев ожидает большую поставку западного вооружения, назвав ее «золотым оружейным дождем».
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые поставки ЗРК NASAMS от Соединенных Штатов и систем противовоздушной обороны от ФРГ IRIS-T Украина получит уже в октябре.
«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему», — сказал Арестович в одном из интервью.
Он добавил, что следует учитывать и намерение Украины и НАТО совместно полностью перестроить военную промышленность страны в течение 10 лет, соответствующий договор уже подписан. По словам Арестовича, это полностью меняет перспективу конфликта.