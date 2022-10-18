Арестович заявил о подготовке Украины к новой волне мобилизации

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о вероятности «начала второй фазы» боевых действий в рамках СВО и намекнул на подготовку новой волны мобилизации в стране, передает «Царьград».
Арестович выразил уверенность в начале новой фазы СВО на Украине после применения российскими войсками более совершенных способов и приемов ведения боя.
«От нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и военная, и политическая», — завил Арестович.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.