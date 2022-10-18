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Арестович заявил о подготовке Украины к новой волне мобилизации

Арестович заявил о подготовке Украины к новой волне мобилизации
prt scr youtube.com/Апостроф TV

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о вероятности «начала второй фазы» боевых действий в рамках СВО и намекнул на подготовку новой волны мобилизации в стране, передает «Царьград».

Арестович выразил уверенность в начале новой фазы СВО на Украине после применения российскими войсками более совершенных способов и приемов ведения боя.

«От нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и военная, и политическая», — завил Арестович.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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