Арестович рассказал о своем страхе погибнуть в первые часы спецоперации России на Украине

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович думал, что погибнет в течение 12 часов после начала спецоперации России. Об этом он сказал в одном из интервью.
По словам Арестовича, он не верил, что выживет. Он думал, что офис президента Владимира Зеленского падет через 12 часов после начала СВО.
«То, что нам в офисе конец, я не сомневался ни секунды. По Киеву я верил в две недели уличных боев, но потом думал, что Киев захватят», – сказал советник главы офиса.
Арестович также верил, что западные области страны устоят. Кроме того, может быть сформировано некое спротивление.
Телеканал RT ранее информировал, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности США предоставлять Украине вооружения столько, сколько потребуется. По его словам, оборудование и техника предназначены для защиты территорий.