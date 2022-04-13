Арестович рассказал о распространении антироссийского фейка о Буче

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Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как он распространил фейк о событиях в Буче.
Арестович признал, что распространенное им «фото из Бучи», которое якобы опубликовали российские военные с подписью «А кто разрешил вам красиво жить?», сделано не на Украине. Отношения к спецоперации оно не имеет.
Представитель офиса Зеленского указал, что фотография была сделана в России еще в 2018 году. Соответствующее заявление он сделал в видеоинтервью Марку Фейгину (признан в РФ иноагентом).
Зверства в Буче приписывают российским военным. Но есть доказательства, что это чужое преступление. Об этом информирует телеканал «360».
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