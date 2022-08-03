Арестович признался, что его радует мысль о новой войне после новостей о Тайване

«У Герберта Уэллса есть такая хорошая книга “Когда спящий проснется”, чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Есть люди, которые надеются, что крупнейшая континентальная война в Европе — это недоразумение», — сказал советник Офиса украинского главы.