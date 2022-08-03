Арестович признался, что его радует мысль о новой войне после новостей о Тайване

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «60 минут» заявил, что радуется обострениям конфликтов в мире и ждет «хорошей встряски» всего мира. Таким образом украинский политик намекнул о желании начать Третью мировую войну.
Арестович отметил, что его радует общая активность вокруг Тайваня.
«У Герберта Уэллса есть такая хорошая книга “Когда спящий проснется”, чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Есть люди, которые надеются, что крупнейшая континентальная война в Европе — это недоразумение», — сказал советник Офиса украинского главы.
По его мнению, Западу и всему миру в целом давно нужна «хорошая встряска». Ведь, как считает Арестович, в последнее время возникло много накрученных «иллюзий и самообмана».