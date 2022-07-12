Арестович присвоил украинцам звание «воины света» в условиях спецоперации России

Украинцы занимают позицию «воинов света» в условиях российской спецоперации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог покинуть Киев сразу после старта СВО. Однако на подобное «предательство» глава государства не готов.
«Украина возвращает в мировую политику мораль. Действиями показывая это в войне с превосходящим противником. Мы не скатились в зло и ненависть, мы остаемся воинами света», — написал Арестович в своем Telegram-канале.
Ранее политолог Гарник Туманян обратил внимание, что по риторике Арестовича можно отследить уровень отчаяния киевского руководства.