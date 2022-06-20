Арестович: порядка 10 тысяч украинских военных погибли за время спецоперации

Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ранее также сообщил о потерях ВСУ. По его словам, ежедневно Украина теряет до тысячи солдат убитыми и ранеными. Среднесуточные показатели при этом составляют от 200 до 500 человек, передает Argumenti.ru.