Арестович: порядка 10 тысяч украинских военных погибли за время спецоперации

За время российской спецоперации Вооруженные силы Украины понесли большие потери. Количество погибших и раненых озвучил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
Так, потери составляют порядка 10 тысяч солдат. Около 30 тысяч военнослужащих получили ранения различной тяжести. Об этом Арестович рассказал в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».
Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ранее также сообщил о потерях ВСУ. По его словам, ежедневно Украина теряет до тысячи солдат убитыми и ранеными. Среднесуточные показатели при этом составляют от 200 до 500 человек, передает Argumenti.ru.