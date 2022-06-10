Новости0

Арестович оценил потери ВСУ в 10 тысяч бойцов

Арестович оценил потери ВСУ в 10 тысяч бойцов
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал количество потерь ВСУ впервые с начала спецоперации. Об этом сообщило агентство ТСН.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арестович оценил в интервью включенному в РФ в реестр СМИ-иноагентов экс-адвокату Марку Фейгину. По его словам, в начале конфликта на Украине «погибало 100 человек в сутки в среднем». На вопрос Фейгина о том, можно ли сказать, что потери украинской армии составляют до 10 тыс. бойцов, Арестович сообщил: «да, где-то так».

Накануне его коллега Михаил Подоляк оценил ежедневные потери Киева в 100-200 бойцов. Глава минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна ежедневно теряет убитыми до 100 военнослужащих, до 500 украинских военных каждый день получают ранения.

арестович ВСУ потери украины Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.