Арестович оценил потери ВСУ в 10 тысяч бойцов

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арестович оценил в интервью включенному в РФ в реестр СМИ-иноагентов экс-адвокату Марку Фейгину. По его словам, в начале конфликта на Украине «погибало 100 человек в сутки в среднем». На вопрос Фейгина о том, можно ли сказать, что потери украинской армии составляют до 10 тыс. бойцов, Арестович сообщил: «да, где-то так».