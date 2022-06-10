Арестович оценил потери ВСУ в 10 тысяч бойцов

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал количество потерь ВСУ впервые с начала спецоперации. Об этом сообщило агентство ТСН.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арестович оценил в интервью включенному в РФ в реестр СМИ-иноагентов экс-адвокату Марку Фейгину. По его словам, в начале конфликта на Украине «погибало 100 человек в сутки в среднем». На вопрос Фейгина о том, можно ли сказать, что потери украинской армии составляют до 10 тыс. бойцов, Арестович сообщил: «да, где-то так».
Накануне его коллега Михаил Подоляк оценил ежедневные потери Киева в 100-200 бойцов. Глава минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна ежедневно теряет убитыми до 100 военнослужащих, до 500 украинских военных каждый день получают ранения.