Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что крах обороны ВСУ в Херсонской области связан с работой российских агентов.
По его словам, киевское командование еще в декабре 2021 года начало переброску войск на юг Украины, но планы генштаба были сорваны.
«Россияне как раз на юге постарались», — сказал чиновник.
Он уверен, что в Херсонской области действовали агенты российских силовых структур, которые саботировали попытки ВСУ укрепить оборону. Как следствие, когда началась спецоперация по демилитаризации Украины, регион быстро перешел под контроль российских войск.
«Эти товарищи, которые далеко еще не все названы и не все найдены, сорвали защиту юга. А по югу готовились принципиально, уделялось огромное внимание», — заверил Арестович.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, что к северо-востоку от Херсона.