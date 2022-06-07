Арестович: обещанные Вашингтоном РСЗО не обеспечат украинскую армию решающим преимуществом

США и Великобритания готовы передать для ВСУ реактивные системы залпового огня, но их количества не хватит для обеспечения ВСУ решающим преимуществом, заявил советник главы Офисе президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, РСЗО могли бы переломить обстановку на поле боя «в корне», но объемы поставок такого вооружения недостаточные. Арестович уверен, что 60 систем могли бы позволить украинской армии остановить продвижение ВС РФ.
«Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение», — посетовал чиновник.
Ранее, как передает RT, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российские войска будут вынуждены оттеснить ВСУ таким образом, чтобы лишить их возможности применять западные дальнобойные системы против россиян.