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Арестович назвал условие для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины

Арестович назвал условие для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины
prt scr youtube.com/Апостроф TV

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщил один из местных телеканалов.

Соответствующая запись появилась в Telegram. Согласно информации СМИ, Арестович намерен баллотироваться только при одном условии.

«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если (действующий лидер Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский не пойдет на второй срок», – сказано в публикации.

Телеканал RT ранее информировал, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о контрнаступлении ВСУ. По его словам, соответствующее высказывание Владимира Зеленского является частью психологической операции.

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