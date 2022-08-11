Арестович назвал условие для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщил один из местных телеканалов.
Соответствующая запись появилась в Telegram. Согласно информации СМИ, Арестович намерен баллотироваться только при одном условии.
«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если (действующий лидер Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский не пойдет на второй срок», – сказано в публикации.
Телеканал RT ранее информировал, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о контрнаступлении ВСУ. По его словам, соответствующее высказывание Владимира Зеленского является частью психологической операции.