Арестович: Киев атакует Крымский мост при первой возможности

ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, «как только появится первая техническая возможность». Об этом заявил Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Это уже стало вторым заявлением Киева о потенциальной атаке на Крымский мост за последние 24 часа. Похожее обращение раньше сделало Министерство обороны Украины.
«Как только появится первая техническая возможность, он (мост. — Прим. ред.) тут же станет этим объектом (который можно атаковать. — Прим. ред.)», — сказал Арестович.
При этом есть ограничения со стороны западных партнеров насчет атак по территории России. Однако Киев и союзники все еще считают Крым территорией Украины, поэтому в данном вопросе противоречий быть не должно, добавил политик.