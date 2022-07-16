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Арестович: Киев атакует Крымский мост при первой возможности

Арестович: Киев атакует Крымский мост при первой возможности
prt scr youtube.com/Апостроф TV

ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, «как только появится первая техническая возможность». Об этом заявил Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Это уже стало вторым заявлением Киева о потенциальной атаке на Крымский мост за последние 24 часа. Похожее обращение раньше сделало Министерство обороны Украины.

«Как только появится первая техническая возможность, он (мост. — Прим. ред.) тут же станет этим объектом (который можно атаковать. — Прим. ред.)», — сказал Арестович.

При этом есть ограничения со стороны западных партнеров насчет атак по территории России. Однако Киев и союзники все еще считают Крым территорией Украины, поэтому в данном вопросе противоречий быть не должно, добавил политик.

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