Арестованный в Латвии российский блогер рассказал о пытках электрошокером в местной тюрьме

Напомним, что основанием для ареста блогера могли стать его видео на канале «История оружия», где он освещал ход событий специальной военной операции на Украине с пророссийской позиции. В марте его арестовали спецслужбы Латвии. За прошедшие три месяца адвокат Федорова неоднократно пытался добиться его освобождения под залог, но безуспешно.