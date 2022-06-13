Арестованный в Латвии российский блогер рассказал о пытках электрошокером в местной тюрьме

Видеоблогер Кирилл Федоров был арестован спецслужбами Латвии за публичное высказывание пророссийских политических взглядов. Журналист Алексей Стефанов получил от него письмо и опубликовал его в своем Telegram-канале.
Напомним, что основанием для ареста блогера могли стать его видео на канале «История оружия», где он освещал ход событий специальной военной операции на Украине с пророссийской позиции. В марте его арестовали спецслужбы Латвии. За прошедшие три месяца адвокат Федорова неоднократно пытался добиться его освобождения под залог, но безуспешно.
Накануне политзаключенному удалось прочесть отправленные за это время письма и написать ответ. В своем сообщении он рассказал, что в течение трех месяцев его неоднократно подвергали различным пыткам, в том числе электрошокером, угрозам, а также психологическому и физическому насилию.
«Я так и не знаю спустя 3(!) месяца — где, когда и что конкретно я сделал или сказал», — признался Федоров.
В заключение блогер отметил равнодушие СМИ Латвии к его истории. В качестве примера он упомянул канал «И грянул Грэм», где ведущий обвиняет Россию в систематическом нарушении прав человека. Однако о репрессиях и пытках в Евросоюзе не сказано ни слова.