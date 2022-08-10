Арест внедорожника заставил жителя Пятигорска оплатить 482 штрафа

Житель Пятигорска не отличался аккуратной ездой, однако и штрафы за нарушения оплачивать не спешил. В результате у него накопилось 482 неоплаченных штрафа на сумму 469 тысяч рублей.
Должник по месту прописки не проживал. Исполнительное производство о взыскании долга поступило в пятигорский отдел судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю, сообщает информационное агентство «Мангазея». Однако денежных средств на банковских счетах, принадлежащих пятигорцу, не оказалось.
В рамках операции «Должник» автоматический комплекс «Дорожный пристав» выявил в потоке движущихся машин иномарку, принадлежащую неплательщику. Судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado нарушителя и с помощью эвакуатора доставили его на штрафную стоянку.
Желая как можно быстрее вернуть любимый внедорожник, мужчина в тот же день погасил 469 тысяч рублей задолженности по штрафам, а также 453 тысячи рублей исполнительского сбора.