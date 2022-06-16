Новости0

Арахамия заявил о ежедневных потерях ВСУ до 500 бойцов

Арахамия заявил о ежедневных потерях ВСУ до 500 бойцов
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Украинские силы каждый день теряют от 200 до 500 бойцов. Об этом сообщил глава делегации Киева на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия.

Американский ресурс Axios утверждает, что такой показатель Арахамия объявил во время беседы по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла. Политик в данный момент находится с визитом в Вашингтоне. При этом его слова сильно отличаются с официальной информацией Киева и Пентагона. Он также подчеркнул, что силы Украины каждый день теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными».

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня заявил, что силы ВСУ ежедневно теряют от 60 до 100 бойцов убитыми и примерно 500 солдат ранеными. Министр обороны Алексей Резников 9 июня подчеркнул, что армия ежесуточно теряет до 100 солдат убитыми.

арахамия Донбасс Зеленский Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.