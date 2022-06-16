Арахамия заявил о ежедневных потерях ВСУ до 500 бойцов

Американский ресурс Axios утверждает, что такой показатель Арахамия объявил во время беседы по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла. Политик в данный момент находится с визитом в Вашингтоне. При этом его слова сильно отличаются с официальной информацией Киева и Пентагона. Он также подчеркнул, что силы Украины каждый день теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными».