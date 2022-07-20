АР: Пентагон планирует сократить численность армии из-за острой нехватки новобранцев

Минобороны США планирует сократить численность армии из-за острой нехватки добровольцев. Об этом сообщает Associated Press.
По данным журналистов, Пентагону не хватает примерно десяти тысяч человек. Однако прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными, заявил генерал Джозеф Мартин. Численность американских войск в этом году составит примерно 466 400 человек. При этом за два месяца до конца финансового года армия достигла только 50% запланированного набора.
В Пентагоне считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что частные компании предлагают намного лучшие условия. В связи с этим ВС США придется сократить численность войск.