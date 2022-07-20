АР: Пентагон планирует сократить численность армии из-за острой нехватки новобранцев

По данным журналистов, Пентагону не хватает примерно десяти тысяч человек. Однако прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными, заявил генерал Джозеф Мартин. Численность американских войск в этом году составит примерно 466 400 человек. При этом за два месяца до конца финансового года армия достигла только 50% запланированного набора.