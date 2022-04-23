Apple запустила раздел с официальными продавцами своих гаджетов в России

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Компания Apple приостановила свою деятельность в России из-за санкций Запада. Но представители организации рассказали гражданам, где они смогут купить официальную продукцию.
Теперь на сайте Apple появился новый раздел, где представлены продавцы гаджетов компании. В списке партнеров представлены операторы сотовой связи МТС, «МегаФон», «Билайн». Некоторые товары можно найти в re:Store, iPort, Cstore.
Отмечается, что крупные ретейлеры, например, М.Видео и Ситилинк, в предложенный Apple список не попали. По мнению некоторых инсайдеров, компания пытается распродать запасы со складов.
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