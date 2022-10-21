Apple всё же может перевести свои планшеты на macOS, но упрощённую. Такую систему якобы получат только iPad Pro на M2

Возможно, Apple наконец-то переведёт свои планшеты на macOS.

Слухи о такой возможности ходят уже много лет, но с переводом iPad Pro на платформы Apple M, которые используются в MacBook, как минимум для этих моделей технических проблем с переводом быть не должно.





Если верить инсайдеру Majin Bu, Apple действительно решилась на столь серьёзные изменения для своих планшетов, но с оговорками.

Согласно моему источнику, Apple будет тестировать упрощённую версию macOS исключительно для нового iPad Pro на SoC M2. «Mendocino» должно быть кодовым названием для macOS 14. Для M2 должна быть запланирована упрощенная версия.

В настоящее время я говорю о пользовательском интерфейсе macOS, который на 25% больше (полагаю, это оптимизация для сенсорного экрана). Приложения будут те же, что и для iPad, система — macOS.

Это могло бы объяснить появление DaVinci Resolve исключительно для M2 и патент на будущую версию iPadOS с графикой Mac, просочившийся ранее в этом году

Нужно ли Apple переводить планшеты на macOS, даже в каком-то упрощённом виде, сказать сложно, учитывая, во-первых, существование различных MacBook, а во-вторых, количество труда и денег, вложенных в разработку iPadOS.

Что касается инсайдера, Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini и цветах iPhone 12, но в данном случае информация, безусловно, намного серьёзнее, так что относиться к ней стоит с долей скепсиса.