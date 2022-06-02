Apple впервые переносит производство iPad из Китая во Вьетнам

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Компания Apple впервые в своей истории переносит часть производства планшетов iPad из Китая во Вьетнам после того, как строгие ограничения по COVID в Шанхае и его окрестностях привели к многомесячным сбоям в цепи поставок. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.





В настоящее время подавляющая часть цепи поставок ‌iPad‌ сосредоточена в Китае. Сообщается, что Apple заинтересована в переносе хотя бы части производства iPad во Вьетнам с января 2021 года, но проблемы к в прошлом году задержали «переезд». Теперь же Apple приходится ускорить перенос части производства из Китая.

С созданием новых производственных линий для iPad во Вьетнаме Apple помогла китайская компания BYD. Вскоре на этих линиях начнут производить небольшое количество планшетов Apple.

Как отмечается, ‌iPad‌ станет вторым, после AirPods, продуктом Apple, который будет производиться во Вьетнаме.