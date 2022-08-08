Apple вернёт в iOS 16 функцию, которая исчезла на смартфонах с FaceID

Apple выпустила пятую бета-версию iOS 16 для разработчиков, которая получила множество новых функций и визуальных изменений. Одним из них стала иконка уровня заряда аккумулятора в процентах, которую пользователи не видели со времён iPhone X.





Дело в том, что с выходом моделей, оснащённых FaceID, на экране не осталось места для процентов, так что приходилось включать «Центр управления» или использовать виджеты. В последней бета-версии iOS 16 проценты будут отображаться внутри значка батареи в статус-баре.

При этом, по данным источника, такая возможность появится на iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 и iPhone 13, но будет отсутствовать на iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Возможно, ситуация изменится к релизу.

Сама iOS 16 должна выйти в сентябре вместе с iPhone 14, однако пока точно неизвестно, когда это произойдёт. Отметим, что компания может перенести выход iPadOS 16 на месяц. По данным СМИ, это связано с проблемами в работе функции Stage Manager.