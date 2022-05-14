Apple уже тестирует iPhone с портом USB-C и готовит специальный переходник, который обеспечит совместимость с аксессуарами под разъем Lightning

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Слухи уже неоднократно приписывали Apple выпуск iPhone с разъемом USB-C, и вот сейчас эти данные подтвердило агентство Bloomberg. Оно со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщило, что Apple уже тестирует iPhone с USB-C. Помимо этого компания также работает над адаптером — переходником, который позволит использовать с новыми iPhone, оснащенными портом USB-C, ранее выпущенные аксессуары под разъем Lightning. Однако iPhone с портом USB-C придется подождать: такие модели появятся не раньше 2023 года. Так что iPhone 14 получат все еще разъем Lightning.





Перевод iPhone на разъем USB-C выглядит логичным не только с точки зрения соответствия требованиям европейского регулятора, но и с точки зрения совместимости в рамках фирменной экосистемы Apple. Планшеты iPad и ноутбуки Mac уже переведены на USB-C, а iPhone — пока еще нет. В итоге владельцам разных устройств Apple приходится едва ли не жонглировать зарядными устройствами и кабелями. Все это усложняет взаимодействие с изделиями Apple, хотя компания всегда стремится к простоте. Естественно, перевод iPhone на USB-C значительно упростит жизнь пользователям.

Перевод iPhone на USB-C неизбежно приведет и к обновлению линейки аксессуаров — как фирменных, так и сторонних. Что же касается адаптера USB-C — Lightning, то пока непонятно, войдет ли он в комплект поставки iPhone 15, или компания будет предлагать его как аксессуар за дополнительную плату.